Саудівська Аравія заради збереження частки на ринку готова збільшити видобуток нафти

Якщо нових покупців не з'явиться, уряд Саудівської Аравії збереже рівень видобутку в межах 9,7 млн барелів, повідомляє Газета.Ru із посиланням на публікацію інтерв'ю міністра у The Financial Times.

За словами міністра, для держави важливіше не підтримати ціни на паливо, а зберегти свою частку на нафтовому ринку.

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«Якщо ми скоротимо видобуток, як зміниться наша частка на ринку? Вона піде іншому виробнику, ціни будуть зростати. Виробник може бути з Росії, Бразилії чи США - будь-який, у кого високі витрати», - сказав Нуайме.

Раніше Нуайме заявляв, що Саудівська Аравія не зможе знизити видобуток нафти, незважаючи на падіння світових цін. Тоді він висловив впевненість у тому, що ціни на нафту незабаром піднімуться. У сьогоднішньому інтерв'ю він зазначив, що нафта вже не повернеться до позначки $100 за барель.

Раніше УНІАН повідомляв, що РФ, щоб підтримати ціни на нафту пропонувала ОПЕК обопільне скорочення видобутку. Саудівська Аравія відмовилася намагатися зупинити падіння цін на нафту, щоб не втратити частку на світовому ринку. В результаті ціни на нафту ОПЕК впали з позначки приблизно у $100 за барель до $55,52 у п'ятницю, 19 грудня. У підсумку, через падіння цін на нафту, яка є однією з основних статей експорту РФ, курс російського рубля впав до історичних мінімумів.