Нацкомісія видала "дочкам" "Нафтогазу" ліцензії на поставку газу

Мова йде про "Газопостачальну компанію "Нафтогаз тепло" і "Газопостачальну компанію "Нафтогаз трейдінг".

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), видала ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу "Газопостачальній компанії "Нафтогаз тепло" і "Газопостачальній компанії "Нафтогаз трейдінг", які, згідно з реєстром, були створені дочірнім підприємством Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" - "Газ України".

Читайте також"Нафтогаз" отримав найбільший прибуток за свою двадцятирічну історію

Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії 4 вересня.

"Газопостачальна компанія "Нафтогаз тепло" і "Газопостачальна компанія "Нафтогаз трейдинг" були зареєстровані в середині серпня, а на їх сайті вказано, що вони здійснюють постачання природного газу теплопостачальним підприємствам і промисловості відповідно.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через мережу АЗС.