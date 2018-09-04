"Укрнафта" з початку року сплатила понад 10 мільярдів гривень податків

У тому числі 1,03 мільярда гривень сплачено в рахунок погашення простроченого податкового боргу.

Найбільша нафтовидобувна компанія України "Укрнафта" в січні-серпні сплатила податків на суму 10,03 мільярда гривень, у тому числі 1,03 мільйона гривень у рахунок погашення простроченого податкового боргу.

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Про це повідомила прес-служба компанії.

"Укрнафта", що входить до п'ятірки найбільших платників податків України, у січні-серпні 2018 року сплатила податків на суму 10,03 мллиарда гривень, включаючи виплати в рахунок погашення простроченого податкового боргу. "Укрнафта" збільшила податкові виплати поточного року – для порівняння за весь 2017 рік компанія сплатила 10,2 мільярда гривень податків, а в 2016 – 8,1 мільярда гривень. Компанія продовжує виплачувати податковий борг одночасно із сплатою всіх поточних податкових зобов'язань. За 8 місяців 2018 року "Укрнафта" виплатила 1,03 мільярда гривень в рахунок погашення простроченого податкового боргу. Консервативний план передбачає виплату 1,2 мільярда гривень боргу до кінця поточного року", - йдеться в повідомленні.

Прес-служба нагадала, що на кінець першого півріччя 2018 року прострочений податковий борг компанії склав 11,05 мільярда гривень.

Разом з тим компанія зазначає, що не змінилися і ризики для погашення податкового боргу: це спроби блокування спецдозволів з боку регуляторних органів, а також проблеми в системі державних аукціонів з продажу нафти, через які "Укрнафта" реалізує нафта і конденсат.

Як повідомляв УНІАН, навесні 2015 року "Нафтогаз України" опублікував аудовану компанією Deloitte&Touche звітність про результати діяльності в 2012-2013 роках. В ній енергетичний держхолдинг вперше визнав, що на свій розсуд використовував 10 мільярдів кубометрів газу, які належать "Укрнафті".

Через відмову "Нафтогазу України" погашати борг перед "Укрнафтою" у розмірі 50 мільярдів гривень і зірваних у 2014-2015 роках з вини деяких чиновників Міненерговугілля і менеджерів "Нафтогазу" аукціонів з продажу нафти і газу, в "Укрнафти" виник борг перед державою по сплаті податків.

У липні 2015 року акціонери "Укрнафти" обрали новим головою правління компанії громадянина Великобританії Марка Роллинса. Новий глава стабілізував фінансове становище компанії, виплатив рекордну суму дивідендів і забезпечив поточну сплату податків.

З того часу "Укрнафта", за даними Державної фіскальної служби, входить до топ-5 лідерів по сплаті податків серед усіх підприємств України.

Разом з тим Роллінс неодноразово підкреслював, що "Укрнафта" зможе погасити борги по податках за умови, що "Нафтогаз України" почне погашати свої борги перед компанією.

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Крім того, правління "Укрнафти" неодноразово пропонував план фінансового оздоровлення компанії шляхом досудової санації. Однак "Нафтогаз України" і Кабмін відмовляються його затверджувати і вимагають від ГФС описувати майно компанії в рахунок податкового боргу.

У 2016-2017 роках суди України за позовом "Укрнафти" приймали рішення, що зобов'язують виконавчої служби стягнути з "Нафтогазу України" 2 мільярди кубометрів газу, а Фіскальну службу – вписати в заставу спірний обсяг газу. Однак восени 2017 року Верховний суд України скасував рішення судів нижчих інстанцій щодо списання 2 мільярдів кубометрів природного газу в якості податкової застави та направив справу на новий розгляд.

У травні 2018 року, розглядаючи позов "Укрнафти" по-новому, Окружний адміністративний суд Києва в рамках чинного законодавства знову зобов'язав ГФС списати податкову заставу спірні 2 мільярди кубометрів газу.

Довідка УНІАН. ПАТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України. Її частка в загальнодержавному видобутку нафти з газовим конденсатом в 2017 році склала 65,7%, частка у загальному видобутку газу – 5,3%. На балансі підприємства знаходиться 43 бурові установки, 1936 нафтових і 168 газових свердловин. "Укрнафта" володіє 537 АЗС в більшості регіонів України.

50%+1 акція компанії належить НАК "Нафтогаз України".