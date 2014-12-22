Губернатор Черкащини заявив, що віялові відключення в області триватимуть всю зиму

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко.

За його словами, це пов’язано із дефіцитом вугілля на українських електростанціях. Про що сьогодні йшлося на селекторній нараді щодо відключення світла з головами РДА області, міськими головами та за участі представників «Черкасиобленерго».

За його словами, жителі області готові терпіти відключення світла, але вони хочуть знати коли будуть ці відключення і мати чіткий графік. Оскільки в області є будинки, де світло вимикають і чотири рази на добу. Це все створює дисбаланс й соціальну напругу на Черкащині.

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Як передавав УНІАН, з початку грудня в Україні почали здійснюватись віялові відключення електроенергії, які пов`язані з високим її споживанням в умовах недовироблення електроенергії генеруючими компаніями.

17 грудня та 18 грудня у Черкасах місцеві мешканці пікетували компанію «Черкасиобленерго» та Черкаську міськраду з вимогами ввести чіткі графіки відключення світла у місті.

18 грудня представники енергокомпанії «Черкасиобленерго» на сесії Черкаської міськради оприлюднили графік відключень електроенергії у місті.

За ними світло у місті вимикатимуть тричі на добу: з 7 до 9 години, з 13 до 15 години та з 19 до 21 години.

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Інтервал між кожним відімкненням складатиме 4 години. Не вимикатимуть електрику у лікарнях, будинках, в яких більше 14 поверхів, котельнях та насосних каналізаційних станціях. Дитсадки та будинки з електроплитами вимикатимуть і надалі.

Міський голова Черкас Сергій Одарич зауважив, що такий графік абсолютно неприйнятний для підприємців, оскільки часте вимкнення електрики виводить з ладу техніку. На його думку, краще вимикати світло на більш тривалий час, але рідше.