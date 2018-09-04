Нацкомісія затвердила 10-річний план розвитку ГТС "Укртрансгазу"

Планове фінансування на 2018 рік становить 6,028 мільярда гривень.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила план розвитку газотранспортної системи оператора газотранспортної системи - держкомпанії "Укртрансгаз" на 2018-2027 роки, який передбачає обсяг фінансування на загальну суму 60,043 мільярда гривень.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії 4 вересня.

Згідно з ухваленим рішенням, планове фінансування на 2018 рік становить 6,028 мільярда гривень, 2019-2020 роки - 19,526 мільярда гривень і 2021-2027 роки - 34,5 мільярда гривень.

Зокрема, на 2018 рік план передбачає: 502,2 мільйона гривень та 189,4 мільйона гривень на реконструкцію компресорних станцій "Яготин" та "Угринів", 500 мільйонів гривень на будівництво газопроводу-интерконектора "Дроздовичі-Бельче-Волиця" та 110,9 мільйона гривень на реконструкцію газовимірювальній станції "Берегово".

Довідка УНІАН. "Укртрансгаз" експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 мільярд кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, по яких природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС, а також імпортується до України як з Росії, так і з країн ЄС. 100% акцій "Укртрансгазу" знаходяться у власності НАК "Нафтогаз України".