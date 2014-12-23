Запасів бензину в окупованому Криму вистачить на 25 діб

Про це на прес-конференції повідомив міністр палива і енергетики РК Сергій Єгоров, повідомляють Новости Крыма.

За його словами, запаси бензину та дизельного палива для населення становлять 14,8 тис. тонн. Крім того, для потреб мобільних газотурбінних електростанцій додатково запасено 27,7 тис. тонн дизельного палива.

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