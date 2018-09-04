"Газпром" почав будівництво "Північного потоку-2" у Фінляндії
З території Фінляндії найближчим часом розпочнеться укладання підводної частини газопроводу "Північний потік-2".
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Про це повідомляють "Ведомости" з посиланням на заяву представника Nord Stream 2 AG.
Зазначається, що судно-трубоукладчик Solitaire прокладе частину газопроводу у фінській виключній економічній зоні, а потім перейде на іншу ділянку.
Пізніше в 2018 році Solitaire має почати прокладання труб у водах Росії.
Згідно з даними сайту Marine Traffic, Solitaire вже прибув до порту Гельсінкі.
Куди він має відправитися після заходження до цього порту, поки не повідомляється.
Як повідомляв УНІАН, проектом "Північний потік-2" передбачено будівництво та робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід в обхід України планується побудувати поруч з уже існуючим "Північним потоком-1".
Будівництво газопроводу має завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 кілометрів, він має з'єднати російську Усть-Луг та німецький Грайфсвальд.
Україна виступає проти будівництва "Північного потоку-2".
18 травня після переговорів в Сочі з президентом РФ Володимиром Путіним канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність подумати над гарантіями транзиту газу через Україну після реалізації проекту "Північний потік-2".
разом з тим голова МЗС ФРН Гайко Маас у Москві заявив, що уряд Німеччини підтримує будівництво "Північного потоку-2" в обхід України.