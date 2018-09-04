"Газпром" почав будівництво "Північного потоку-2" у Фінляндії

Судно-трубоукладчик Solitaire вже прибув до порту Гельсінкі і найближчим часом почне прокладку підводної частини російського газопроводу.

З території Фінляндії найближчим часом розпочнеться укладання підводної частини газопроводу "Північний потік-2".

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Про це повідомляють "Ведомости" з посиланням на заяву представника Nord Stream 2 AG.

Зазначається, що судно-трубоукладчик Solitaire прокладе частину газопроводу у фінській виключній економічній зоні, а потім перейде на іншу ділянку.

Пізніше в 2018 році Solitaire має почати прокладання труб у водах Росії.

Згідно з даними сайту Marine Traffic, Solitaire вже прибув до порту Гельсінкі.

Куди він має відправитися після заходження до цього порту, поки не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, проектом "Північний потік-2" передбачено будівництво та робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід в обхід України планується побудувати поруч з уже існуючим "Північним потоком-1".

Будівництво газопроводу має завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 кілометрів, він має з'єднати російську Усть-Луг та німецький Грайфсвальд.

Україна виступає проти будівництва "Північного потоку-2".

18 травня після переговорів в Сочі з президентом РФ Володимиром Путіним канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність подумати над гарантіями транзиту газу через Україну після реалізації проекту "Північний потік-2".

разом з тим голова МЗС ФРН Гайко Маас у Москві заявив, що уряд Німеччини підтримує будівництво "Північного потоку-2" в обхід України.