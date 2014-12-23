Світ може більше ніколи не побачити нафту по $100 - ОПЕК

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) не буде знижувати видобуток, навіть якщо ціни на нафту опустяться до 20 доларів за барель, заявив в інтерв'ю Middle East Economic Survey міністр нафти Саудівської Аравії Алі аль-Нуйамі, передає ПРАЙМ.

Читайте такожСаудівська Аравія заради збереження частки на ринку готова збільшити видобуток нафти"Де б не опинилися ціни, скорочення видобутку не в інтересах виробників ОПЕК, - переконаний він. - Якщо вона опуститься до 20 доларів, 40 доларів, 50 або 60 доларів, це не відноситься до справи".

За словами міністра, світ може ніколи більше не побачити нафту по 100 доларів за барель. "Якщо Саудівська Аравія знизить виробництво, ціни підуть вгору, і росіяни, бразильці і розробники сланців у США заберуть мою частку (ринку)", - підкреслив аль-Нуйамі.

За його оцінками, бюджети країн Перської затоки здатні витримати тривалий період зниження цін, так як собівартість видобутку в регіоні становить 4-5 доларів за барель. Першими, за оцінкою міністра, постраждають шельфові проекти Бразилії, країн Західної Африки та Арктики. "Так що рано чи пізно, скільки б вони не протягнули, врешті решт їх фінансові можливості змусять їх скоротити видобуток", - прогнозує він.

Читайте такожУ Росії не виключають зниження видобутку нафти і визнають вплив санкцій на галузь"Ми хочемо сказати світові, що тільки країни з високою ефективністю видобутку нафти заслуговують частки на ринку", - заявив міністр нафти Саудівської Аравії.