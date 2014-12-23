Нафта дорожчає перед виходом позитивної статистики в США

Ціни на нафту зростають напередодні виходу економічної статистики США при слабкій активності ринку через відсутність японських інвесторів, повідомляє Reuters.

На 9.00 мск ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,34 до $60,45 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,67 до $55,93.

Аналітики пояснюють зростання цін очікуванням хорошої економічної статистики США.

"Головна подія сьогодні - звіти про ВВП і замовлення на товари тривалого користування в США. Обсяг замовлень на товари тривалого користування говорить про активність у виробничому секторі, яка передбачає зростання промислового споживання нафти. Оскільки американська економіка зростає, ми очікуємо сприятливих звітів", - йдеться у звіті Phillip Futures.

У понеділок ціна Brent коливалася в діапазоні близько $3 за барель на тлі підйому на фондових ринках та заяви міністра нафтової промисловості Саудівської Аравії, що ОПЕК не знижуватиме виробництво незалежно від ціни нафти.

Читайте такожСаудівська Аравія заради збереження частки на ринку готова збільшити видобуток нафти"Протягом півроку Brent може впасти нижче $60 за барель, а WTI - до $50, за рахунок різкого підвищення запасів. Чим швидше дешевшатиме нафта, тим сильніше постраждає світова нафтова галузь. До кінця 2015 року нафта може подорожчати", - йдеться в аналітичному звіті Bank of America Merrill Lynch.

Падіння цін може сповільнитися через зниження бурової активності в США.

"Обсяг буріння в США почав швидко скорочуватися. Ми очікуємо, що спад продовжиться в першому кварталі, якщо ціни на нафту не почнуть несподівано рано зростати", - йдеться у звіті банку Standard Chartered.