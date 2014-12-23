Рівненська АЕС 24 грудня відключить енергоблок №1 для планового ремонту

Рівненська атомна електростанція 24 грудня відключить від енергомережі країни енергоблок №1 для проведення планово-попереджувального ремонту (ППР), який розрахований на 72-е доби, йдеться в повідомленні НАЕК «Енергоатом».

Згідно з повідомленням, під час ремонту планується виконати: перевантаження ядерного палива, капітальний ремонт реактора, капітальний і поточний ремонти турбін ТГ-1 і ТГ-2, середній та капітальний ремонти генераторів ТГ-1 і ТГ-2, поточні та капітальні ремонти парогенераторів, капітальні, середні та поточні ремонти головних циркуляційних насосів, а також капітальний ремонт компенсатора об'єму.

Разом з тим, заплановано ряд надрегламентних робіт, спрямованих на підвищення безпеки. Серед них: модернізація програмно-технічного комплексу систем нормальної експлуатації та комплексу автоматичного регулятора потужності.

В «Енергоатомі» нагадують, що попередній ППР енергоблоку №1 проводився в червні-серпні 2013 року. А тривала паливна кампанія блоку протягом 2013-2014 років пов'язана з диспетчерськими обмеженнями його потужності в цей період.

Читайте такожЄБРР надасть "Енергоатому" 300 млн євро на підвищення безпеки блокіССтаном на 8:00 23 грудня в роботі перебувають чотири енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 2 745 МВт. Енергоблоки № 2, 3 і 4 працюють зі 100% навантаженням. Реакторна установка енергоблоку №1 працює на потужностному ефект реактивності з подальшим виведенням енергоблока в ремонт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався та знаходиться у межах діючих норм.

Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (АЕС) розташована на північному заході Рівненської області. На станції експлуатуються чотири енергоблоки сумарною потужністю-2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.