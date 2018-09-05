Україна з початку року збільшила споживання вугілля на 17%
У січні-липні 2018 року теплоелектростанції (ТЕС) і теплоелектроцентралі (ТЕЦ) України збільшили споживання вугілля на 17,4%, порівняно з аналогічним періодом 2017 року, до 15,2 мільйона тонн.
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Про це йдеться у статистичній інформації Міністерства енергетики та вугільної промисловості.
Зокрема, в липні споживання вугілля ТЕС і ТЕЦ збільшилася на 6,3% - до 2,157 мільйона тонн, порівняно з липнем 2017 року.
Як повідомляв УНІАН, у 2017 році ТЕС і ТЕЦ України спожили 6 мільйонів тонн антрацитового вугілля і 18,7 мільйона тонн газового.
Міненерговугілля прогнозує в 2018 році скорочення споживання антрациту в Україні на 20% - до 4,8 мільйона тонн.