«Надра України» вибрала інвесторів для нафтогазового родовища на Полтавщині

Національна акціонерна компанія «Надра України» вибрала інвесторів для розробки нафтогазового родовища, розташованого на Перевозівському родовищі (Полтавська обл.), йдеться в повідомленні компанії.

«Переможцем конкурсу стала група юридичних осіб: «К енд М груп» і «Спецмехсервіс», - йдеться в повідомленні «Надра України».

Згідно з повідомленням, відкритий конкурс із залучення інвестицій у зазначену площу відбувся 16 грудня в приміщенні «Надра України».

Також повідомляється, що спецдозволом на користування надрами на вказаному родовищі володіє компанія «Миргороднафтогазрозвідка» - дочірнє підприємство «Надра України».

Як повідомляв УНІАН, компанія розраховує на зростання видобутку вуглеводнів в Україні за рахунок залучення інвесторів у спільні проекти геологорозвідки і кредитів під державні гарантії.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до указу президента України від 14 червня 2000 року "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.