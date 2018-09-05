Видобуток вугілля в Україні скоротився майже на 7%

При цьому державні шахти скоротили видобуток вугілля на 10,5%.

Видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні в січні-серпні 2018 року скоротився на 6,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 22,07 мільйона тонн, повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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Згідно з повідомленням, видобуток енергетичного вугілля в Україні за січень-серпень скоротився на 5,8% порівняно з аналогічним періодом 2017 року - до 18 мільйонів тонн.

Державні шахти за звітний період видобули 2,82 мільйона тонн вугілля, що на 10,5% менше, ніж за аналогічний період 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні у 2017 році скоротився на 14,6% порівняно з 2016 роком – до 34,916 мільйона тонн.

На сьогоднішній день Україна через бойові дії на сході країни і блокади вантажообігу з непідконтрольними територіями відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрований в Донецькій та Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам.