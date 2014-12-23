Проект бюджету урізає держпідтримку «Нафтогазу» в 3 рази

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді у 2015 році знизити державну підтримку найбільшого енергетичного держхолдингу

«Нафтогаз України» через механізм випуску ОВДП втричі - до 31,5 млрд грн з 96,61 млрд грн у 2014 році.

Відповідний пункт міститься в законопроекті №1000 «Про державний бюджет на 2015 рік», опублікований на сайті Верховної Ради.

«У 2015 році, згідно з розрахунками, потреби в коштах НАК «Нафтогаз України» з ліквідації різниці (між ціною імпортного газу і фактичною його реалізацією – УНІАН) може становити 31,5 млрд грн», - йдеться в пояснювальній записці до документа.

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Як раніше повідомляв УНІАН, 9 грудня на засіданні уряду прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що українці зобов'язані платити реальну ринкову ціну за енергетичні ресурси, інакше дефіцит «Нафтогазу», який становить 110 млрд грн, при дефіциті держбюджету 68 млрд грн, «буде вічним». При цьому Яценюк не уточнив терміни підвищення тарифів на енергоресурси для населення.

Кабінет міністрів ще навесні 2014 рокузатвердив остаточний графік підвищення тарифів на природний газ для населення аж до 2017 року залежно від річного споживання.

Зокрема, передбачено такий графік підвищення цін на газ: з 1 травня 2015 року — підвищення на 40%; з 1 травня 2016 р. - на 20%; з 1 травня 2017 р. - на 20%.

НКРЕ з 1 травня 2014 року підвищила мінімальний тариф на природний газ для потреб населення на 51,1% - до 1089 грн за тис. кубометрів з 720,54 грн за тис. кубометрів.