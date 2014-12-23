Ціни на 95-й бензин в Україні зросли до 17,55 грн за літр

Споживчі ціни на бензин марки А-95 в Україні станом на 19 грудня 2014 року склали в середньому 17,55 грн за 1 літр, збільшившись на 4,7% за другу декаду грудня.

Про це свідчать дані моніторингу цін соціальних товарів Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Середня ціна дизпалива за вказаний період також збільшилася - на 4,7% - до 17,21 грн за літр.

У регіональному розрізі ціни на бензин марки А-95 найбільше зросли у Волинській та Сумській областях, де середня вартість літра палива становила 17,66 грн і 17,96 грн, збільшившись, відповідно, на 6,7% та 6,3%. Дорожче всього літр бензину коштував у Львівській області - 18,10 грн, при цьому за вказаний період подорожчавши на 5,7%.

Читайте такожПутін не розуміє, чому в Росії дорожчає бензин, якщо ціни на нафту падаютьВартість дизпалива найбільше зросла у Рівненській і Волинській областях - до 17,46 грн і 17,38 грн за літр відповідно, збільшившись на 7,2% і 7%. Лідером за дорожнечею дизпалива виявилася Івано-Франківська область, де його середня ціна становила 17,77 грн/л. У Києві літр дизельного пального коштував 17,04 грн, подорожчавши за другу декаду грудня на 3,5%.

Як повідомляв УНІАН, споживчі ціни на бензин марки А-95 в Україні станом на 10 грудня 2014 року склали в середньому 16,76 грн, дизпалива - 16,43 грн.