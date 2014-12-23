Електроенергію хочуть зробити підакцизним товаром

Кабінет міністрів України, у рамках проведення податкової реформи, пропонує Верховній Раді включити до переліку підакцизних товарів електроенергію, а також встановити акцизний податок з реалізації алкоголю, тютюну і палива через роздрібні мережі.

Про це йдеться в урядовому законопроекті про внесення змін до Податкового кодексу України і деякі закони України (щодо податкової реформи) №1578, оприлюдненому на веб-порталі парламенту.

«Включити до переліку підакцизних товарів електричну енергію, що відповідає Директиві Ради ЄС про загальний режим акцизних зборів, і скасувати таким чином збір у вигляді цільової надбавки до чинного тарифу на електро- і теплову енергію, окрім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераціонними установками, - зазначається у пояснювальній записці до законопроекту. – Ввести акцизний податок з реалізації через роздрібну торгову мережу алкогольних напоїв, тютюнових виробів і палива. Ставка податку встановлюється місцевими органами влади у розмірі від 2% до 5% обсягу реалізації».

Крім того, Кабмін пропонує ввести практику використання так званих акцизних складів на нафтопродукти, альтернативне паливо і скраплений газ.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні Кабмін, у рамках податкової реформи, запропонував реформувати акцизний податок, об'єднавши його з власне акцизами і додатковими платежами - податком на розкіш, податком на реєстрацію першого транспортного засобу, екологічним збором і збором за цільову надбавку за тарифом на електроенергію.

За даними Державної фіскальної служби, доходи зведеного бюджету, за оперативними даними, за січень-жовтень становили 344,1 млрд грн, що на 3,7 млрд грн (1,1%) більше аналогічного періоду минулого року. Приріст забезпечили надходження з податку на доходи фізичних осіб (зростання обсягу платежів становило 46,3%), з ПДВ (15,5%), зі зборів за користування надрами (23,8%), з акцизів (3,9%), з ренти за транзит газу (119,7%) і експортних мит (119,6%).