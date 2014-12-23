Росія за підсумками року збільшить видобуток нафти, але скоротить її експорт

Росія за підсумками 2014 року збільшить видобуток нафти на 0,6 відсотка у порівнянні з минулим роком - до 526,6 мільйона тонн, тоді як експорт сировини знизиться на 4,3 відсотка до 229 мільйонів тонн, повідомив журналістам голова Міненерго РФ Олександр Новак, пише Reuters.

"Рік був важким. Видобуток (нафти і газового конденсату) буде 526,6 мільйона тонн - на 0,6 відсотка вище порівняно з 2013 роком", - сказав Новак.

Він додав, що, за прогнозом міністерства, виробництво нафти в РФ скоротиться у 2015 році до 525 мільйонів тонн.

Незважаючи на зростання видобутку нафти за підсумками 2014 року, експорт упаде за рахунок збільшення переробки сировини всередині країни.

"Експорт скоротиться на 4,3 відсотка до 229 мільйонів тонн. Внутрішнє споживання зросте до 287,5 мільйони тонн порівняно з 279 мільйонами тонн у 2013 році", - сказав міністр.

Читайте такожСвіт може більше ніколи не побачити нафту по $100 - ОПЕКВидобуток газу в 2014 році знизиться на 4,0 відсотка до рівня 2013 року - до 641 мільярда кубометрів, а загальний експорт газу скоротиться на 6,7 відсотка - до 183,3 мільярда кубометрів, сказав міністр.

За даними ЦДУ ПЕК Міненерго РФ, первинна переробка нафти за 11 місяців 2014 року склала 264,173 мільйона тонн проти 250,134 мільйона тонн за аналогічний період минулого року.