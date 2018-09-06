На Харківщині відкрили нове родовище газу

"Укргазвидобування" відкрила нове родовище з перспективними ресурсами понад 1 мільярда кубометрів.

Найбільша державна компанія "Укргазвидобування" відкрила нове родовище в Харківській області з вивченими запасами природного газу понад 375 мільйонів кубометрів, а перспективні ресурси оцінюються в понад 1 мільярд кубометрів, повідомляє прес-служба компанії.

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"Укргазвидобування" в умовах штучного стримування розвитку нової ресурсної бази продовжує активні геологорозвідувальні роботи на наявних ліцензії, відкривши третє родовище за цей рік в Харківській області", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, відкриття родовища сталося в серпні 2018 року після завершення буріння та випробування пошукової свердловини, яка була закладена за результатами виконаних сейсморозвідувальних робіт і в рамках спеціального дозволу на користування надрами, отриманого в 2014 році.

"Сьогодні проводяться роботи з облаштування свердловини і введення її в пробну експлуатацію, а також тривають пошуково-розвідувальні роботи на новому родовищі", - уточнили в прес-службі.

Також прес-служба повідомила, що питання видачі спецдозволів на нові ділянки до цих пір залишається невирішеним, а державна програма нарощування видобутку передбачає, що компанія повинна щорічно отримувати 15-20 спецдозволів на нові ділянки.

Раніше "Укргазвидобування" в травні та в червні цього року відкрила два нових родовища в Харківській області на ділянках надр, спецдозволи на які були отримані до 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2017 року "Укргазвидобування" збільшила видобуток газу на 4,8% - до 15,25 мільярда кубометрів. У 2018 році компанія планує добути 16-16,5 мільярда кубометрів.

Довідка УНІАН. "Укргазвидобування" – найбільша газовидобувна компанія України. До складу компанії входять 4 газопромышленных управління "Шебелинкагазвидобування", "Полтавагазвидобування", "Харківгазвидобування" і "Львівгазвидобування". 100% акцій компанії належать НАК "Нафтогаз України".