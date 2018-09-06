Нацбанк прогнозує відчутне зростання тарифів на газ

Регулятор поки що не міняв свій прогноз і чекає на відповідне рішення.

Національний банк України, як і раніше, прогнозує підвищення тарифів на газ на 25% цього і на 15% наступного року.

Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб на брифінгу.

«Прогноз не змінився: ми очікуємо зростання тарифів на газ десь на 25% цього і на 15% наступного року», - сказав він, відзначивши, що поки що регулятор не міняв свій прогноз.

За словами заступника голови НБУ, враховуючи, що комунальні тарифи становлять близько 20% індексу споживчих цін, цього року вплив підвищення цін на газ на інфляцію становитиме близько 1,2%.

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«Зараз очікуємо, яке рішення буде ухвалено», - сказав Сологуб.

Довідка УНІАН. Питання підвищення ціни газу для потреб населення до рівня імпортного паритету є однією з умов продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

Наприкінці серпня Кабінет міністрів продовжив дію Положення про покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення громадських інтересів у процесі функціонування ринку природного газу до 1 жовтня, тим самим залишивши незмінною ціну на газ для населення.

Місія МВФ розпочала свою роботу в Києві сьогодні, 6 вересня.