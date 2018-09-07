Російське вугілля для солодкого бізнесу президента України

Днями міністр інфраструктури України Володимир Омелян вже втретє заявив, що в умовах війни не може бути мови про співпрацю з Російською Федерацією. І, мовляв, для цього міністерство розробило кілька важливих кроків, які повинен розглянути і затвердити Кабмін. Зокрема, мова йшла про припинення пасажирського залізничного сполучення з Російською Федерацією. «Це один з елементів, які ми пропонуємо уряду для затвердження. Я вважаю, що таким чином ми забезпечимо українців, які все ще на свій ризик їздять до Російської Федерації, від можливості потрапити «в лапи» ФСБ, чи інших правоохоронних органів РФ. Ми бачимо, що ці випадки стають дедалі частішими. По-друге, якщо ми воюємо - то нема чого туди їздити», - наголосив міністр.

Омелян нагадав, що впродовж останніх кількох років пасажиропотік із Російською Федерацією скоротився в рази. І тому суттєвих збитків Україні такі рішення не принесуть.

Слід зазначити, що заробітки залізниці – це не пасажирські перевезення. Але ж про заборону вантажних перевезень мова чомусь не йде.

За словами Володимира Омеляна, причина в тому, що вантажні перевезення між Україною та РФ регулюються «нашими зобов'язаннями в рамках Світової організації торгівлі, у разі їх перекриття це буде використано Російською Федерацією». Але це – тільки частина правди.

Цукру потрібне якісне паливо

В містечку Гайсин на Вінничині працює один з найпотужніших цукрових заводів України. Належить він ТОВ «Продовольча Компанія «Зоря Поділля», яка входить до групи компаній Укрпромінвест-Агро. Кінцевий бенефіціарний власник – Петро Порошенко.

За підрахунками фахівців, цукрова імперія українського президента – третя за величиною на вітчизняному ринку і виробляє близько 10% українського цукру. «Крижопільський і Гайсинський цукрові заводи виробляють близько 100 000 тон цукру кожен», - розповідає завідувач відділу технологій цукру Інституту продовольчих ресурсів НАН України Любомир Хомичах.

І, за його словами, для такого масштабного виробництва Гайсинський завод потребує чимало вугілля. «Вугілля використовується практично на всіх цукрових заводах для випалювання вапняку і отримання вапна…», - говорить експерт.

Причому, найкраще вугілля – сортовий антрацит. І ось тут починається найцікавіше. Адже, за словами експерта з енергетики Андрія Геруса, сортовий антрацит – це спеціальна марка вугілля. «Він кращий, дорожчий, і він - для певних спеціальних технологічних потреб різних заводів… Найдешевший ресурс антрациту на сьогодні – це Російська Федерація. Тому везуть звідти», - розповідає він.

Традиційний маршрут виглядає так: Ростовська область – Харківська митниця – місто Гайсин – цукровий завод Петра Порошенка. До речі, за аналогічним маршрутом і схемою із російського Гуково раніше до України завозили вугілля із «ДНР». Цю багатомільярдну схему тоді контролював, як доводили профільні ЗМІ, одіозний політик Віктор Медведчук…

Згідно із даними митниці, які ексклюзивно отримала програма «Гроші», починаючи із кінця 2017-го року фірма «Зоря Поділля» сімома партіями ввезла більше мільйона (1 032 652) кілограмів сортового антрациту з Ростовської області.

В принципі, такий самий антрацит можна придбати у США або Південній Африці – із цими країнами у нас проблем немає, немає санкцій, немає війни й гучних заяв проти них. Але компанія Порошенка чомусь обирає для бізнесу саме країну-агресора. Чому, задаються питанням автори розслідування?

Все просто – справа у грошах. «Найдешевший антрацит – це з Росії, +20 доларів – це антрацит з Південноафриканської республіки, і ще +20 доларів - це буде антрацит із США. Приблизно такі цінові діапазони», - розповідає Андрій Герус.

Скільки ж економлять і скільки віддають українських грошей Путіну солодкі ділки з Гайсину? Як свідчать митні дані, за рік «Зоря Поділля» придбала антрациту з РФ більш ніж на 4 мільйони гривень! (Загалом на 4 323 450 грн).

Санкції бізнесу не перешкода

Ще один цікавий факт – для своїх російських бізнес-партнерів українському президентові не важко зробити так, щоб їх «обійшли» українські санкції. Так, вугілля для Порошенка з російського шахтоуправління «Садкинское» везе російська фірма «Гуковопогрузтранс», яка входить в «Южную Угольную компанію» олігарха з РФ Андрія Філатова. Проти однієї з його фірм – «Южтранс» - восени 2017-го Україна ввела санкції, але… майже відразу їх зняла.

«Це були досить дивні санкції, - говорить Андрій Герус. – Тому що вони ввелися, а за місяць-півтора – скасувалися».

Журналісти «Грошей» поцікавилися безпосередньо у керівництва Гайсинського цукрового заводу, чому все налагоджено саме так. Втім, відповідей отримати не вдалося.

Заступник директора з виробництва Гайсинського цукрового заводу Василь Сокур на питання, чому «Зоря Поділля» завозить російський антрацит, заявив, що «не може це прокоментувати». «Інформацію, про яку ви запитуєте, я не готовий коментувати. До нас приходять міндобрива, маршрут зі мною ніхто не узгоджує, а з вугіллям я взагалі не пов’язаний», - говорить він.

Втім, і на запитання, чи добрива, про які йде мова, теж йдуть з Росії, він також не відповідає: «Я не сказав, що вони з Росії. Звідки вони надходять, я не готовий вам сказати».

Відповідати на питання виявились не готові і в офісі корпорації Порошенка «Укрпромінвест», якій належить 99,9% ТОВ «ПК «Зоря Поділля»».

Редакція програми «Гроші», аби розставити в цьому вугільному питанні усі крапки над «і», звернулась також із запитом до Адміністрації президента. Наразі відповіді немає.

Віта Коломієць, Тетяна Стежар