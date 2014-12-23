WWF запропонував оголосити 10-річний мораторій на розробку вуглеводнів в Арктиці

Всесвітній фонд дикої природи (WWF) пропонує оголосити мораторій на розвідку і видобуток вуглеводнів в Арктиці на 10 років, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на голову фонду в Росії Ігоря Честіна.

Читайте такожЕкологи б'ють на сполох: "Газпром" продовжує активне забруднення Арктики - ЗМІЗа його словами, при поточних цінах на нафту це необхідне рішення.

«Необхідно оголосити 10-річний мораторій на видобуток нафти і газу в Арктиці. На сьогоднішній день ці проекти можна відкласти», - сказав Честін.

У той же час, міністр природних ресурсів і екології РФ Сергій Донськой заявив, що у відомства інша точка зору на цей рахунок: "Ми вважаємо, що арктичні проекти дозволяють розвинути галузь".

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