Через аварійні відключення електроенергії на Полтавщині довелося утилізувати 4 тонни ковбаси

Як передає кореспондент УНІАН, близько 200 учасників мітингу тримали в руках транспаранти: «Учення - світло, а світла немає!», «Владо, доведи, що ти вболіваєш за малий та середній бізнес!», «Хто компенсує нам збитки від згорілої техніки!?» та інші.

Виступаючи на мітингу, який пройшов під стінами міськради, депутат Автозаводської райради Кременчука Оксана Піддубна заявила, що електроенергію необхідно відключати строго за графіком, а час відключення мінімізувати.

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«Малий і середній бізнес від відключення згортає свою діяльність. У людей горить техніка. Добре, що тільки техніка, а ще немає людських жертв», - сказала Піддубна.

Виступаючі на мітингу повідомили, що через відключення на підприємствах міста виникли надзвичайні ситуації: на м`ясокомбінаті довелося утилізувати 4 тонни ковбаси, на хлібокомбінаті не змогли випекти хліб, завод «КрАЗ» не може своєчасно виготовити замовлення для армії.

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Учасники мітингу прийняли звернення до керівництва держави, влади Кременчука і керівництва енергокомпанії «Полтаваобленерго», в якому вимагають не проводити відключень електроенергії без чітких графіків, а також створити гнучкий і зручний графік для малого і середнього бізнесу. Крім того, протестувальники вимагають скоротити час відключень електроенергії до мінімуму.