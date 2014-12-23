Росія знову заговорила про готовність надати газову "знижку" Україні

Росія готова надати знижку з газового контракту з Україною навесні 2015 року, заявив журналістам 23 грудня міністр енергетики РФ Олександр Новак, передає ТАСС.

"З 1 квітня продовжить діяти контракт на старих умовах", - сказав міністр. Він додав, що якщо Україні "потрібна знижка", Росія "готова її надати". Але поки, за його словами, українська сторона з таким проханням не зверталася.

Читайте також"Газпром" погіршив прогноз експорту газу за підсумками 2014 року Міністр зазначив, що в першому кварталі 2015 року ціна на газ для України може скласти близько $340-360 за 1 тис. кубометрів, тобто нижче $378 за тис. кубометрів. Також, за його словами, якщо Україна не сплатить борги за газ, поставки в січні не почнуться.

Україна не раз заявляла, що не погодиться на "газову знижку" і вимагає від РФ зафіксувати в контракті справедливу ринкову ціну на газ. У свою чергу "Нафтогаз" подав позови у Стокгольмський арбітраж щодо перегляду газових контрактів з "Газпромом", у тому числі транзитного. Рішення Стокгольмського арбітражу очікується до осені 2015 року.

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