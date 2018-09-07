Гройсман назвав подорожчання газу для населення "вимушеним кроком"

Прем'єр зазначив, що з питання підвищення ціни на газ ведуться важкі переговори з міжнародними партнерами.

Підвищення ціни на газ для населення є вимушеним кроком для отримання фінансових ресурсів від Міжнародного валютного фонду для обслуговування та погашення зовнішніх боргів, які є у України.

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Про це у парламенті заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, відповідаючи на запитання народних депутатів.

"Не я перший підписував ці зобов'язання на підвищення цін. Але якщо постійно обманювати наших західних партнерів, вони починають дивитися не в нашу сторону, а від нас. Тому це вимушений крок для того, щоб отримати доступ до фінансування на зовнішніх ринках для обслуговування і повернення боргів, які ані я, ані ви не брали. Розкажіть, як, не підвищуючи ціни, віддати міжнародним інституціям гроші, які брали не ми", - сказав Гройсман.

Також прем'єр в черговий раз зазначив, що з питання підвищення ціни на газ ведуться важкі переговори з міжнародними партнерами.

"Ми ведемо важкі дискусії з міжнародними партнерами, тому що багато років тому були взяті певні зобов'язання щодо єдиної ціни на газ. А сьогодні вартість газу для промисловості – 11 тисяч гривень за 1000 кубометрів, а для населення ми обмежилися 7 тисячами. Ми працюємо над пошуком оптимальних рішень, але для мене головним залишається, як захистити кожного звичайного громадянина", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, для продовження співпраці з МВФ Україна повинна переглянути державний бюджет для його відповідності цільових показників дефіциту в рамках програми співпраці і забезпечити перехід до ринкового механізму формування цін на газ для населення.

Поточна програма України і МВФ обсягом 17,5 мільярда доларів, з яких Україна отримала 8,7 мільярда доларів, закінчується навесні 2019 року. У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують у рамках цієї програми отримати 1,9 мільярда доларів.

29 серпня Кабінет міністрів продовжив дію Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу до 1 жовтня, тим самим залишивши незмінною ціну на газ для населення.