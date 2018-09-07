"Божевільні, жадібні виплати": Гройсман пропонує переглянути зарплати в "Нафтогазі"

Прем'єр запропонував переглянути зарплати працівникам і членам наглядової ради "Нафтогазу" після закінчення дії контрактів.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував переглянути заробітні плати співробітникам і членам наглядової ради національної акціонерної компанії "Нафтогаз-України", але тільки після того, як закінчиться термін дії їхніх контрактів.

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Про це він сказав у Верховній Раді України, відповідаючи на запитання народних депутатів.

"Ми маємо переглянути всі контракти, коли вони завершаться, для того, щоб встановити нормальні заробітні плати, а не космічні. Хочеш працювати на державу – працюй. Отримуй гідну заробітну плату, отримуй високу заробітну плату, але не захмарну, тоді буде справедливість, тоді люди нормально це сприйматимуть", - сказав він.

Також прем'єр заявив, що уряд не дав провести виплати премії в повному обсязі співробітникам компанії у зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражному суді з транзитним контрактом, за рішенням якого "Газпром" повинен виплатити української компанії 4,6 мільярда доларів.

"Перше рішення уряду, яке було, це було зупинити ці божевільні, я б сказав, жадібні виплати, які спробували провести по "Нафтогазу". Відповідно таке рішення було прийнято і суми обмежені, тому 45 мільйонів вони не отримували", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, наглядову раду "Нафтогазу" прийняв рішення про виплату співробітникам компанії премій у 46,3 мільйона доларів у зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражному суді з транзитним контрактом, за рішенням якого "Газпром" має виплатити української компанії 4,6 мільярда доларів.

При цьому з урахуванням рішення арбітражу за контрактом на постачання газу, остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 мільярда доларів на користь "Нафтогазу".

Сума премії була розділена на дві частини. У травні цього року повинна була бути виплачена перша частина премій на суму 20,7 мільйона доларів. Ця сума відповідає 1% від обсягу виграшу, вже визнаного у фінансовій звітності "Нафтогазу" за 2017 рік.

Інші премії будуть виплачуватися протягом трьох років виключно за умови успішного стягнення з "Газпрому" залишку виграшу (2,6 мільярда доларів).

На початку червня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що не підтримує виділення таких високих премій в нинішній час, і звернувся до наглядової ради "Нафтогазу" з пропозицією переглянути рішення про виплату співробітникам компанії премій у 46,3 мільйона доларів.