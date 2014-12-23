Україна у жовтні купувала норвезький газ по $265 за тисячу кубометрів

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з даними служби, у жовтні НАК «Нафтогаз України» імпортував з Норвегії 346,144 млн кубометрів на суму 91,569 млн дол.

Крім того, у жовтні імпорт газу з ЄС склав 892,192 млн куб. м на суму 281,752 млн дол. Середня ціна склала 315,79 дол. за тис. кубометрів.

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Причому у жовтні імпорт природного газу з Росії не здійснювався.

Україна за січень-жовтень 2014 року імпортувала з РФ і Європи 17,003 млрд куб. м газу на 4,796 млрд дол.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна підписала договір з норвезькою нафтогазовидобувною компанією Statoil на постачання природного газу і з 1 жовтня почала отримувати його через газопроводи Словаччини. Підписана угода розширила кількість постачальників газу в Україну.

Обсяги поставок і ціна палива не розголошуються, оскільки ця інформація є комерційною таємницею. Однак, за інформацією «Нафтогазу», ціна палива становить близько 300-350 дол. за тисячу кубометрів.

Першою компанією, яка почала постачати газ Україні з Євросоюзу, стала німецька RWE Supply&Trading, із якою український "Нафтогаз" підписав контракт про постачання 10 млрд кубометрів газу на рік ще в кінці 2012 року. Крім того, Україна розробляє реверсні маршрути постачання газу з Польщі, Угорщини, Словаччини та Румунії. Відкриття усіх чотирьох маршрутів дозволить Україні збільшити щорічні поставки газу до 30 млрд куб. м. Найбільш перспективним маршрутом поставок газу в Україну є словацький.

Довідка УНІАН. Statoil ASA - норвезька державна нафтова компанія. Заснована у 1972 році за рішенням норвезького парламенту (Стортингу) як приватна державна компанія. У 2002 році компанія була перетворена на публічну і частково приватизована, отримавши лістинг на фондових біржах.