Роботу "Укртрансгазу" заблоковано через арешт рахунків на користь компаній Януковича

Державна виконавча служба Міністерства юстиції заблокувала рахунки «Укртрансгазу» та її філії «Укргазенергосервіс» на виконання рішення у справі за позовом ТОВ «Турботрейд».

Новий виток у справах про фіктивні поставки обладнання групою компаній, діяльність яких пов`язують з олігархічним кланом (більше відомим як «сім`я» Януковича ), в результаті привів до блокування роботи "Укртрансгазу".

Як повідомила прес-служба компанії, Державна виконавча служба Міністерства юстиції заблокувала рахунки АТ «Укртрансгаз» та її філії «Укргазенергосервіс» на виконання рішення у справі за позовом ТОВ «Турботрейд». Ці рахунки використовувалися для обслуговування захищених статей – виплата заробітної плати працівникам підприємства та отримання коштів для забезпечення Рамкової угоди між Україною та МБРР щодо грантів технічної допомоги.

Зазначається, що дана ситуація є черговим епізодом комплексу позовів і відкритих кримінальних проваджень у боротьбі "Укртрансгазу" зі спробами недобросовісних постачальників стягнути грошові кошти за начебто поставлене обладнання для ремонту об`єктів ГТС України в 2011-2013 роках. Мова йде про позови пов`язаних компаній ТОВ «Турболінкс», ТОВ «Турботрейд» та ТОВ «Промінвеставтоматика».

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В "Укртрансгазі" нагадали, що протягом останніх 5 років ТОВ «Турботрейд» намагається через суди різних інстанцій стягнути з АТ «Укртрансгаз» та його філії «Укргазенергосервіс» 46,442 млн грн боргу за начебто поставлене в 2012 році обладнання та додатково, в якості штрафу ще 45,671 млн грн (всього 92,113 млн грн).

«Укртрансгаз» публічно звертається до керівництва Міністерства юстиції, Кабінету міністрів України, Генеральної прокуратури України та Адміністрації президента України з проханням вжити всіх необхідних заходів, щоб не допустити незаконного арешту рахунків та блокування роботи державного підприємства.

Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, по яких природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС, а також імпортується в Україну як з Росії, так і з країн ЄС. 100% акцій «Укртрансгазу» перебувають у власності НАК «Нафтогаз України».