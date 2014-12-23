Україні до 2020 року потрібно €15 млрд для збільшення частки відновлюваних джерел енергії до 11%

Про це сказав на прес-конференції в Києві голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Сергій Савчук.

«Наше завдання і наш обов'язок перед Енергетичним співтовариством - до 2020 року досягти 11% відновлюваних джерел енергії у загальному споживанні. Сьогодні ми маємо 3,8%. Гроші, які на це необхідні, це близько 15 млрд євро», - сказав Савчук.

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«Це не гроші держави, це гроші інвесторів. Повірте, як для енергетики, це невеликі гроші. Ці 11% заміщення стосуються не лише електроенергетики, це і теплова енергія, це і рідке біопаливо, це і малі ГЕС. Це адекватні гроші, які були прораховані нами спільно з Академією наук», - додав голова відомства.

За його словами, досягнення частки 11% відновлюваних джерел у загальному енергетичному балансі України дозволить скоротити споживання природного газу на 9 млрд куб. м. У 2013 році Україна спожила 50 млрд кубометрів природного газу.

«Ми вважали, що у рамках програми з відновлюваної енергетики, якщо вона піде в тому напрямку, який ми затвердили, то це буде приблизно 9 млрд кубічних метрів скорочення споживання газу», - зазначив Савчук.

Як раніше повідомляв УНІАН, минулого тижня Кабінет міністрів України затвердив прогнозний баланс споживання газу до кінця 2014 року, скоротивши обсяг імпорту газу порівняно із 2013 роком на 29% - до 19,9 млрд кубометрів з 27,9 млрд кубометрів.

Причому імпорт газу від російського монополіста «Газпрому» до кінця 2014 року становитиме 14,9 млрд кубометрів, імпортувати за реверсною схемою із країн ЄС - 5 млрд кубометрів.

Загальний обсяг газу, який буде спожитий в Україні, згідно з розпорядженням, за підсумками 2014 року складе близько 53 млрд кубометрів, із яких газ власного видобутку складе 20,5 млрд кубометрів, відбір газу зі сховищ - 12,4 млрд кубометрів. У 2013 році обсяг споживання склав 50,4 млрд кубометрів.

Розподіл газу за підсумками 2014 року різним категоріям споживачів відбудеться у наступних пропорціях: підприємствам ТКЕ і теплогенеруючим компаніям - 8,6 млрд кубометрів, промисловим підприємствам - 14,15 млрд кубометрів, населенню - 15,4 млрд кубометрів.