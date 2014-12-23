Зі складів львівських шахт не вивозять вугілля - керівник профспілки

Про це заявив керівник Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець, передає Радіо Свобода.

«За відвантажене вугілля не розраховуються і зараз на складах шахт держпідприємства «Львіввугілля» знаходиться 105 тисяч тонн вугілля. Зараз навіть не подають вагони, щоб його вивезти», – повідомив Волинець.

За його словами, це вугілля можна використовувати на електростанціях.

Читайте такожТЕС у Київській області через відсутність палива зупинила всі блоки, які працювали на вугіллі «На заході України знаходиться дві електростанції, які працюють на газовій групі вугілля. Саме на такому вугіллі, яке видобувається у Львівсько-Волинському басейні», – заявив Волинець.

У міністерстві енергетики та вугільної промисловості підтвердили, що на складах львівських шахт дійсно є вугілля, але його менше.

«Наразі там 93 тисячі тонн вугілля, за останні 11 місяців було вивезено 108,6 тисяч тонн. Лише впродовж грудня вивезли 20,4 тисяч тонн, – повідомили у прес-службі міністерства. – «Решта питань – це до «Укрзалізниці»».

Водночас у Міненерго нагадали, що вугілля газової групи підходить не для всіх українських електростанцій.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна буде докуповувати вугілля у Казахстану.

Довідка УНІАН. Україна вперше за тривалий період відчуває гострий дефіцит енергетичного вугілля. Забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована більшість діючих шахт.

Близько 47% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решту виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції та «зелена» енергетика. Брак газу і зупинка 80% шахт призвели до дефіциту енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.