Нафтогаз повністю розрахувався з Газпромом

Про це повідомила прес-служба НАК.

«Згідно з досягнутими у Брюсселі домовленостями, «Нафтогаз» двома траншами виплатив 3,1 мільярда доларів для розрахунку за 11,5 мільярдів кубів газу, поставленого «Газпром» у листопаді-грудні 2013 року і у квітні-червні 2014 року», – повідомили в компанії.

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В кінці жовтня в Брюсселі Україна і Росія домовилися, що Україна отримає російський газ за зниженою ціною після оплати частини боргу і внесення передоплати за майбутні поставки. Угода розрахована до квітня 2015 року.