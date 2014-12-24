Нафтогаз повністю розрахувався з Газпромом
09:53, 24 грудня 2014Енергетика
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НАК «Нафтогаз України» перерахувала ВАТ «Газпром» 1,65 мільярда доларів в рахунок оплати за поставлені і несплачені раніше обсяги газу.
Нафтогаз перерахував Газпрому другий транш у розмірі $ 1,65 млрд
Про це повідомила прес-служба НАК.
«Згідно з досягнутими у Брюсселі домовленостями, «Нафтогаз» двома траншами виплатив 3,1 мільярда доларів для розрахунку за 11,5 мільярдів кубів газу, поставленого «Газпром» у листопаді-грудні 2013 року і у квітні-червні 2014 року», – повідомили в компанії.
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В кінці жовтня в Брюсселі Україна і Росія домовилися, що Україна отримає російський газ за зниженою ціною після оплати частини боргу і внесення передоплати за майбутні поставки. Угода розрахована до квітня 2015 року.
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