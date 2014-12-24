Moody's знизило рейтинг "Газпрому"
02:58, 24 грудня 2014Енергетика
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Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило кредитний рейтинг за депозитами в іноземній валюті компанії "Газпром" і її дочірніх структур з "Baa1" до "Baa2" з негативним прогнозом.
REUTERS
Про це йдеться в заяві агентства, розміщеному на його офіційному сайті, пише ТАСС.
Рейтинг "Газпрому" в національній валюті встановлено на рівні "Baa1" з перспективою зниження.
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"Це дія відображає те, що операційне середовище в Росії різко погіршилося і продовжує погіршуватися, зріс ризик того, що економічний спад буде серйознішим і тривалішим, ніж очікувалося", - відзначається в заяві Moody's.
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