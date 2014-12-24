Ціни на нафту після різкого зростання напередодні знову обвалилися

На світових торгах в середу, 24 грудня, ціни на нафту знижуються в рамках корекції після різкого зростання напередодні, викликаного позитивною статистикою зі США, передає ПРАЙМ.

Так, вартість лютневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent вже знизилася на 0,54% - до 61,15 долара за барель. Вартість лютневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI опустилася на 0,46% - до 56,66 долара за барель.

Читайте такожСвіт може більше ніколи не побачити нафту по $100 - ОПЕКЗгідно з даними Бюро економічного аналізу Міністерства торгівлі США, зростання ВВП країни в третьому кварталі цього року, за третьою, остаточною оцінкою, склало 5% в річному вираженні. Дані виявилися вище первісної оцінки 3,5% і другої оцінки в 3,9%, а також прогнозів аналітиків, які очікували зростання американської економіки на 4,3%.

Вплив на ціни нафти також надав позитивний індекс споживчих настроїв Мічиганського університету, що відображає ступінь довіри домогосподарств до економіки США. У грудні показник збільшився до 93,6 пункту з 88,8 пункту в листопаді. Дані виявилися нижче первісної оцінки в 93,8 пункту - максимуму з січня 2007 року, проте трохи краще прогнозу аналітиків, що чекали збільшення показника до 93,5 пункту.

Читайте такожМаккейн: Російську економіку обрушила Саудівська Аравія, а не санкції На тлі цих даних світові ціни на "чорне золото" різко підскочили разом з курсом долара по відношенню до інших валют. На думку аналітиків, сильний долар робить сировину, що оцінюють в американській валюті, дорогою для власників інших валют.

"Це безглуздо. Економіка США починає зростати, а ціни на нафту фіксуються у протилежному напрямку", - заявив ринковий аналітик OptionsXpress в Сіднеї Бен ле Бран.