В українських сховищах вже накопичили більше 15 мільярдів кубів газу

Запаси газу в ПСГ за тиждень збільшилися на 2,7% - до 15,1 млрд куб. м. Газові сховища України заповнені на 48%.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 1 по 8 вересня зросли на 2,7%, або на 403 млн куб. м, до 15,098 млрд куб. м з 14,695 млрд куб. м.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

За даними компанії, 8 серпня в сховища було закачано 50,26 млн куб. м газу.

Відзначається, що на сьогоднішній день українські газові сховища заповнені на 48%.

Як повідомляв УНІАН, з 13 квітня 2018 року «Укртрансгаз» припинив відбір газу зі сховищ. З цього числа ПСГ почали наповнюватися в режимі 19-28 млн куб. м на добу.

У 2018 рік наша країна увійшла з рекордними за останні 5 років запаси газу – 14,7 млрд куб. м.