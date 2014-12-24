Рівненська АЕС відключила перший блок для планового ремонту

Рівненська атомна електростанція 24 грудня відключила від енергомережі країни енергоблок №1 для проведення планово-попереджувального ремонту (ППР), який розрахований на 72-ві доби, йдеться в повідомленні НАЕК «Енергоатом».

Також повідомляється, що станом на 24 грудня плановий ремонт ведеться на енергоблоці №3 Южно-Української АЕС - 17-та доба ремонту.

В роботі 13 з 15 енергоблоків атомних електростанцій України.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для Запорізької АЕС - 5 300 МВт, для Рівненської АЕС - 2 380 МВт, для Южно-Української АЕС - 1 980 МВт, для Хмельницької АЕС - 1 995 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.

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Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (АЕС) розташована на північному заході Рівненської області. На станції експлуатуються чотири енергоблоки сумарною потужністю-2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.