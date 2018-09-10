Україна наростила споживання газу до 18,2 мільярда кубів

Для порівняння, за весь минулий рік Україна спожила 28,4 мільярдів кубометрів газу.

Україна в січні-серпні 2017 року збільшила споживання газу на 0,3 мільярда кубометрів, або на 1,7% - до 18,2 мільярда кубометрів, порівняно із споживанням за аналогічний період 2017 року.

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Про це повідомляє прес-служба оператора газотранспортної системи України компанії "Укртрансгаз".

Відзначається, що показник споживання газу Україною вказано без урахування обсягів газу для виробничо-технологічних потреб "Укртрансгазу", облгазів і видобувних підприємств.

Як повідомляв УНІАН, за даними "Укртрансгазу", Україна до 2017 року знизила споживання газу на 6,3% - до 28,4 мільярда кубометрів.