На скільки подорожчає газ для населення: експерт назвав цифри

Підвищення цін на газ для населення на 23% є компромісним варіантом на переговорах з МВФ – експерт.

Підвищення цін на газ для населення на 23% - до 8,6 тис. грн з 7 тис. грн за 1000 куб. м є компромісним варіантом на переговорах з Міжнародним валютним фондом.

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Про це УНІАН повідомив експерт «Центру Разумкова» в енергетичній сфері Сергій Дяченко.

«Навколоурядові джерела також називають цю цифру (23% - УНІАН). Це було б непогано, це не найгірший варіант із можливих... Це компромісна цифра», - повідомив експерт.

Також він повідомив, що вже тривалий час в експертному середовищі ведуться розмови про підвищення цін на газ на 20-30%, тоді як згідно з затвердженою методикою розрахунку, ціни повинні були зрости до ринкового рівня, тобто більш ніж на 40%.

«Я так і називав – близько 25%, що це буде той компроміс, який знайдуть для підвищення цін... Розмови про це ведуться вже давно. Було очевидно, що цього (підвищення цін на газ для населення не уникнути», - повідомив експерт.

У той же час в прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості відмовилися оперативно прокоментувати інформацію про можливе зростання цін на газ для населення на 23% і запропонували відправити офіційний запит.

Як повідомляв УНІАН, для продовження співпраці з МВФ Україна повинна переглянути державний бюджет для його відповідності цільовим показникам дефіциту в рамках програми співпраці і забезпечити перехід до ринкового механізму формування цін на газ для населення.

29 серпня Кабінет міністрів продовжив дію Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу до 1 жовтня, тим самим залишивши незмінною ціну на газ для населення.

На початку вересня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав неминучою зміну ціни на газ для населення і пообіцяв фіналізувати дискусію з цього питання у вересні.

Зокрема, він повідомив, що сьогодні вартість газу для промисловості становить 11 тис. грн за 1000 куб. м, а для населення - 7 тис. грн. При цьому згідно з раніше взятими зобов'язаннями, ціни для цих категорій споживачів повинні бути єдиними.

Поточна програма України і МВФ обсягом 17,5 млрд дол., з яких Україна отримала 8,7 млрд дол., закінчується навесні 2019 року. У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують у рамках цієї програми отримати 1,9 млрд дол.