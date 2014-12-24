Окупований Крим повністю занурився в пітьму, не працює навіть мобільний зв'язок

Як повідомляє кореспондент Крим.Реалії, повністю знеструмлений Сімферополь, надходить інформація про відсутність світла з Джанкоя та інших кримських міст.

За його даними, знеструмлений Крим занурюється в справжній хаос, особливо це помітно на дорогах півострова, де не працюють світлофори.

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«Світлофори не працюють, регулювальники не справляються, зокрема на дорогах Сімферополя безлад, моторошні пробки і вже навіть помічено декілька аварій», – зазначає кореспондент.

Прояснити ситуацію в «Крименерго» не вдається, телефони кол-центру не відповідають.

23 грудня підприємство «Крименерго» знову запровадив графік аварійного відключення.

У цей же день, на підсумковій прес-конференції самопроголошений прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов заявив, що Росія і Україна напередодні підписали контракт про постачання електроенергії на Кримський півострів, і що відключень електрики більше не передбачається.