«Нафтогаз»: промисловість і ТКЕ перевищили ліміти споживання газу на 25%

Промислові споживачі і теплокомуненерго, що поставляють тепло населенню, не витримують встановлених урядом лімітів споживання природного газу, перевищивши їх на 25%, зазначається у повідомленні НАК «Нафтогаз України».

Згідно з даними держкомпанії, у період з 1 по 20 грудня промислові споживачі, бюджетні установи і ТКЕ сумарно спожили 1,92 млрд куб. м газу, що на 25% більше рівня, встановленого Кабміном.

Населення, у свою чергу, спожило за даний період 1,5 млрд куб. м газу, що на 17% нижче за рівень споживання цієї категорії за аналогічний період минулого року.

Сумарне споживання вказаними категоріями за першу і другу декаду грудня становило 3,419 млрд куб. м газу.

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Як раніше повідомляв УНІАН, за словами голови Державного агентства з енергоефективності і енергозбереження Сергія Савчука, Україні до 2020 року необхідно близько 15 млрд євро для збільшення частки поновлюваних джерел енергії до 11% з тих, що існують 3,8%, що дозволить скоротити споживання природного газу на 9 млрд кубометрів.

При цьому Кабінет міністрів в умовах значного дефіциту російського газу у липні поточного року поставив завдання перед промисловими споживачами і підприємствами теплокомуненерго (ТКЕ) скоротити використання природного газу в опалювальний сезон 2014-2015 рр. на 30%, а для бюджетних організацій – на 10%.