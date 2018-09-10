Україна збільшила експорт електроенергії майже на чверть

Основні поставки електроенергії в цей період були здійснені до Угорщини.

Україна в січні-серпні 2018 року збільшила експорт електроенергії порівняно з аналогічним періодом 2017 року на 21,1% - до 213,4 мільйона доларів, повідомляє Державна фіскальна служба (ДФС).

Читайте такожПрем'єр оцінив шанси України стати енергонезалежною до 2020 року

За даними відомства, 59,7% (127,4 мільйона доларів) виручки від експорту припадало на поставки електроенергії в Угорщину. Близько 23% (49,2 мільйона доларів) від загального обсягу експорту електроенергії припало на Польщу і близько 14,7% (31,4 мільйона доларів) – на Молдову.

У серпні Україна експортувала електроенергію до Угорщини на 14,9 мільйона доларів, до Молдови – на 6,2 мільйона доларів, до Польщі – на 5,5 мільйона доларів.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році Україна збільшила експорт електроенергії порівняно з минулим роком на 28,6% - до 5,166 мільярда кВт-год. При цьому виручка за постачання електроенергії за звітний період зросла на 55% - до 236 мільйонів доларів.