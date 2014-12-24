Україна відновила електропостачання Криму, але просить дотримуватися лімітів
Весь анексований Росією Крим був повністю відключений від енергопостачання
Україна після кількох годин повного припинення поставки електроенергії до Криму відновила енергопостачання півострова.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні уряду сказав міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин.
«Протягом досить тривалого періоду, сьогодні з ранку було відключено Кримський півострів, після чого, буквально нещодавно, підключення електроенергії було повернуто, і ми сподіваємося, що споживачі в Криму дотримуватимуться тих лімітів, які були узгоджені у договірному режимі між компанією «Укрінтеренерго» і «Крименерго»», - сказав він.
«Там є чіткі вимоги щодо обсягу, який вони споживають, щодо потужності. Тому будь-яке надспоживання обмежуватиметься», - додав міністр.
Окрім цього, як відзначив Демчишин, у разі застосування віялових відключень електроенергії на українській території, розроблено план відключень по території Криму, а також по території зони АТО.
Нагадаємо, весь анексований Росією Крим був відключений від енергопостачання: повністю знеструмлено Сімферополь, надходить інформація про відсутність світла з Джанкоя та інших кримських міст.
Знеструмлений Крим занурюється в справжній хаос, особливо це помітно на дорогах півострова, де не працюють світлофори.