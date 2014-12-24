Яценюк попередив про масові відключення світла в разі приходу сильних морозів

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк не виключив масових віялових відключень електроенергії у зв'язку із зростанням споживання енергоресурсів в період холодів.

Про це він заявив під час засідання уряду.

«Ситуація залишається дуже складною. Якщо температурні режими підуть вниз, то споживання збільшиться, і віялові відключення будуть масовими», - сказав прем'єр.

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У зв'язку з цим Яценюк закликав главу Міненерговугілля якомога скоріше вирішити питання постачання вугілля на електростанції і питання забезпечення електроенергією споживачів України.

«Все, що нас рятує зараз - це температура. Як тільки підуть мінусові показники, в енергосистемі ситуація буде ще складнішою, ніж є зараз», - підкреслив голова уряду.

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У свою чергу міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин повідомив, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості розраховує врегулювати питання про розблокування руху близько 1000 вагонів з вугіллям на українсько-російському кордоні найближчим часом.

«Я проводжу переговори на рівні міністра енергетики Росії. Сподіваюся, що це питання буде вирішене найближчим часом, і накопичений обсяг понад 1000 вагонів буде пропущено через кордон», - сказав він.

Також він обіцяє, що незабаром Україна буде імпортувати електроенергію.

«Останні два тижні проводилися переговори щодо імпорту електроенергії. Такі домовленості концептуально є. Вони знаходяться на етапі юридичного оформлення. По правді, в цей процес залучено дуже багато юридичних осіб», - сказав він.

«Крім цього, з української сторони проведені переговори і з іншими суміжними країнами, крім Росії. Це і Молдова і Білорусь. Я сподіваюся, що найближчим часом рішення буде знайдено, електричну енергію ми зможемо завести з суміжних країн», - додав міністр.

Раніше міністр повідомив, що сьогодні Україна після декількох годин повного припинення поставок електроенергії в Крим відновила енергопостачання півострова.

«Там є чіткі вимоги щодо обсягу, який вони споживають, щодо потужності. Тому будь-які надспоживання буде обмежуватися», - додав міністр.

Крім цього, як зазначив Демчишин, у разі застосування віялових відключень електроенергії на українській території, розроблено план відключень по території Криму, а також по території зони АТО.

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Як повідомляв УНІАН, Україна через бойові дії на сході країни, що тривають з квітня поточного року, відчуває значний дефіцит вугілля, насамперед енергетичного, видобуток якого сконцентрований у Донецькій і Луганській областях, в районах, підконтрольних бойовикам.

Нестача вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності, що стало причиною віялових та аварійних відключень електроенергії в країні. До кінця грудня Міністерство енергетики та вугільної промисловості планує встановити графіки віялових відключень електроенергії в країні.

Водночас, для подолання дефіциту електроенергіїКабмін дозволив учасникам ринку закуповувати імпортну електроенергію у будь-яких постачальників.