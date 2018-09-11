Переговори по газу ЄС-Україна-Росія на експертному рівні розпочнуться завтра в Брюсселі

НАК «Нафтогаз України» візьме участь у тристоронніх переговорах на рівні експертів.

Тристоронні переговори по газу в форматі ЄС-Україна-Росія на експертному рівні почнуться 12 вересня в Брюсселі.

Про це повідомляє російське агентство "ТАСС".

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«Переговори розпочнуться завтра вдень», - повідомила сьогодні ввечері представник Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, не пояснивши, хто саме візьме участь на переговорах.

Як повідомляв УНІАН, національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» візьме участь у тристоронніх переговорах на рівні експертів.

Крім того, раніше Україна, ЄС і Росія домовилися розробити дорожню карту переговорів щодо газу.