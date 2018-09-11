Переговори по газу ЄС-Україна-Росія на експертному рівні розпочнуться завтра в Брюсселі
21:53, 11 вересня 2018Енергетика
447 0
НАК «Нафтогаз України» візьме участь у тристоронніх переговорах на рівні експертів.
Україна, ЄС і Росія домовилися розробити дорожню карту переговорів по газу / фото eer.ru
Тристоронні переговори по газу в форматі ЄС-Україна-Росія на експертному рівні почнуться 12 вересня в Брюсселі.
Про це повідомляє російське агентство "ТАСС".
Читайте також"Божевільні, жадібні виплати": Гройсман пропонує переглянути зарплати в "Нафтогазі"
«Переговори розпочнуться завтра вдень», - повідомила сьогодні ввечері представник Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, не пояснивши, хто саме візьме участь на переговорах.
Як повідомляв УНІАН, національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» візьме участь у тристоронніх переговорах на рівні експертів.
Крім того, раніше Україна, ЄС і Росія домовилися розробити дорожню карту переговорів щодо газу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter