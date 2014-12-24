У проект бюджету закладено 31,5 млрд гривень компенсації "Нафтогазу" різниці ціни на газ

Міністерство фінансів України у рамках формування проекту бюджету на 2015 рік виходило з розрахунків, що компенсація різниці в ціні на газ для Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», яка відпускає паливо різним категоріям споживачів, складе 31,5 млрд грн, повідомив під час брифінгу в Кабінеті міністрів України заступник міністра фінансів України Ігор Уманський.

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«Ми закладаємо у проект бюджету 31,5 млрд грн для компенсації НАК «Нафтогазу» різниці між ціною закупівлі імпортного газу, який відпускається ТКЕ і населенню, і ціною, яка діє на сьогодні, - сказав заступник міністра. - Якщо імпортні ціни будуть змінюватися, то розмір компенсації може бути також змінено. З МВФ ми це обговорювали. Ми передали їм наші оцінки, вони в курсі наших позицій і наших оцінок. Вони не заперечували».

Раніше УНІАН повідомляв, що, на думку міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, до підняття тарифів для населення треба "закрити схеми" "Нафтогазу".