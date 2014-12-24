У проект бюджету закладено 31,5 млрд гривень компенсації "Нафтогазу" різниці ціни на газ

16:12, 24 грудня 2014
Енергетика
0

Мінфін закладає у проект бюджету на 2015 рік 31,5 млрд грн для компенсації "Нафтогазу" різниці в ціні на газ.

Фото УНИАН

Міністерство фінансів України у рамках формування проекту бюджету на 2015 рік виходило з розрахунків, що компенсація різниці в ціні на газ для Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», яка відпускає паливо різним категоріям споживачів, складе 31,5 млрд грн, повідомив під час брифінгу в Кабінеті міністрів України заступник міністра фінансів України Ігор Уманський.

Читайте такожПроект бюджету урізає держпідтримку «Нафтогазу» в 3 рази

«Ми закладаємо у проект бюджету 31,5 млрд грн для компенсації НАК «Нафтогазу» різниці між ціною закупівлі імпортного газу, який відпускається ТКЕ і населенню, і ціною, яка діє на сьогодні, - сказав заступник міністра. - Якщо імпортні ціни будуть змінюватися, то розмір компенсації може бути також змінено. З МВФ ми це обговорювали. Ми передали їм наші оцінки, вони в курсі наших позицій і наших оцінок. Вони не заперечували».

Раніше УНІАН повідомляв, що, на думку міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, до підняття тарифів для населення треба "закрити схеми" "Нафтогазу".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter