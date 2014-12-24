Середня ціна імпортного газу для України в 2015 році може становити $345

Міністерство фінансів України при формуванні проекту бюджету на 2015 рік виходив із припущень, що середньозважена ціна газу, що імпортується з усіх джерел, у 2015 році становитиме близько 345 дол. за тисячу кубометрів, заявив у ході брифінгу в уряді заступник міністра фінансів Ігор Уманський.

«Для НАК «Нафтогазу» ціна (імпортного газу - УНІАН) закладається за формулою. Ціна змінюється кожен місяць. Та на сьогоднішній день середній показник, який розраховувався, - це 345 доларів (за тисячу кубометрів - УНІАН). Але яка буде динаміка цін на нафту і газ, ми знатимемо за місяць до визначення ціни. Зараз 345 дол. - це те, що в сьогоднішніх умовах розраховує НАК «Нафтогаз». Це середньозважена ціна імпорту», - сказав Уманський.

Читайте такожНафтогаз повністю розрахувався з ГазпромомЯк повідомляв УНІАН, згідно з домовленостями, досягнутими у форматі Україна-ЄС-Росія у Брюсселі в жовтні 2014 року, ціна російського газу для України до кінця 2014 року визначена на рівні 378 дол. за тисячу кубометрів. Ціна російського газу для України в 1 кварталі 2015 року становитиме близько 365 дол. за тисячу кубометрів. Ціна газу в другому кварталі не визначена і є предметом переговорів сторін та предметом позову в Арбітражі Стокгольма від НАК «Нафтогаз України» до російського монополіста «Газпрому».