Україна з початку року збільшила імпорт нафтопродуктів на 31%

Основними постачальниками нафтопродуктів в Україну є Росія та Білорусь.

Україна в січні-серпні 2018 року імпортувала нафтопродукти в грошовому вираженні на 3,231 мільярда доларів, що на 31% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Про це повідомляє Державна фіскальна служба.

Згідно з даними відомства, імпорт нафтопродуктів з Білорусі в грошовому вираженні становить 1,31 мільярда доларів (40,47% витрат на імпорт нафтопродуктів), з Росії – 1,19 мільярда доларів (36,71%), з Литви – 310,1 мільйона доларів (9,6%). З інших країн за звітний період було імпортовано нафтопродуктів на 427,1 мільйона доларів.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2017 році збільшила валютні витрати на імпорт нафтопродуктів на 27,3% - до 4,2 мільярда доларів.

Минулого року імпорт нафтопродуктів з Білорусі в грошовому вираженні становив 1,828 мільярда доларів (43,9%), з Росії – 1,272 мільярда доларів (30,6%), з Литви – 469,4 мільйона доларів (11,3%).