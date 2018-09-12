этот материал доступен на русском

НАБУ завершило справу про розкрадання газу на 1,4 мільярда гривень компаніями братів Дубневичів

12:11, 12 вересня 2018
Енергетика
650 0
Ілюстрація REUTERS

Національне антикорупційне бюро України завершило справу про заволодіння понад 300 мільйонами кубометрів природного газу на суму понад 1,4 мільярда гривень компаніями, засновниками яких є народні депутати Богдан і Ярослав Дубневичі, повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП)

Читайте такожНайбагатші депутати Ради, брати Дубневічі, банкрутять державний завод у Вінниці - ЗМІ

"10 вересня 2018 року прокурорами САП прийнято рішення про достатність зібраних доказів для завершення досудового розслідування і стороні захисту надано право ознайомитися з матеріалами у кримінальному провадженні за підозрою посадових осіб "Енергія-Новий Розділ" та "Енергія-Новояворівськ" у заволодінні газом Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в особливо великих розмірах", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, в ході слідства встановлено, що ряд осіб, в тому числі посадові особи "Енергія-Новий Розділ" та "Енергія-Новояворівськ", протягом 2013-2015 років організували схему заволодіння природним газом, який належить "Нафтогазу" в особливо великих розмірах.

За версією сторони обвинувачення, які перебувають у власності зазначених підприємств теплові електростанції купували у "Нафтогазу" за пільговою ціною природний газ для виробництва теплової енергії для населення, що є обов'язковою умовою його використання, присвоїли його шляхом використання для промислових потреб, зокрема виробництва електричної енергії з подальшим її продажем держпідприємству "Енергоринок".

"Загалом, протягом 2013-2015 років зазначені особи заволоділи природним газом "Нафтогаз України" обсягом понад 300 мільйонів кубометрів, що завдало матеріальної шкоди "Нафтогазу" на суму понад 1,4 мільярда гривень", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що 10 вересня прокурорами САП погоджено, а детективами вручені п'яти підозрюваним остаточні повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою), ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, вчинене організованою групою в особливо великому розмірі) і ч. 2 ст. 366 КК України (внесення в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей посадовою особою, що спричинило тяжкі наслідки).

Разом з тим повідомляється, що досудове розслідування причетності інших осіб до вчинення зазначених злочинів триває.

Як повідомляв УНІАН, у січні цього року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали у Львові чотирьох посадових осіб компаній "Енергія-Новий Розділ", "Енергія-Новояворівськ" та "Енергія", засновниками яких є народні депутати Богдан і Ярослав Дубневичі, за підозрою в заволодінні понад 300 мільйонів кубометрів природного газу національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" на суму понад 1,4 мільярда гривень.

Наприкінці серпня цього року Апеляційний суд Києва залишив в силі рішення суду попередньої інстанції про передачу в тимчасове управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) заарештованих Новояворівської і Новороздільської ТЕЦ.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян звинувачував братів Дубневичів причетності до корупції на "Укрзалізниці".

Директор компанії "АТ Механіка" Віталій Руденко в інтерв'ю УНІАН стверджував, що належать братам Дубневичам компанії монополізували тендери "Укрзалізниці" на кілька мільярдів гривень.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #брати Дубневичі#скандал із Дубневичем