НАБУ завершило справу про розкрадання газу на 1,4 мільярда гривень компаніями братів Дубневичів

За версією сторони обвинувачення ТЕЦ, які перебувають у власності зазначених підприємств, купуючи у "Нафтогазу" за пільговою ціною природний газ для виробництва теплової енергії для населення, використовували його для промислових потреб.

Національне антикорупційне бюро України завершило справу про заволодіння понад 300 мільйонами кубометрів природного газу на суму понад 1,4 мільярда гривень компаніями, засновниками яких є народні депутати Богдан і Ярослав Дубневичі, повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП)

Читайте такожНайбагатші депутати Ради, брати Дубневічі, банкрутять державний завод у Вінниці - ЗМІ

"10 вересня 2018 року прокурорами САП прийнято рішення про достатність зібраних доказів для завершення досудового розслідування і стороні захисту надано право ознайомитися з матеріалами у кримінальному провадженні за підозрою посадових осіб "Енергія-Новий Розділ" та "Енергія-Новояворівськ" у заволодінні газом Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в особливо великих розмірах", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, в ході слідства встановлено, що ряд осіб, в тому числі посадові особи "Енергія-Новий Розділ" та "Енергія-Новояворівськ", протягом 2013-2015 років організували схему заволодіння природним газом, який належить "Нафтогазу" в особливо великих розмірах.

За версією сторони обвинувачення, які перебувають у власності зазначених підприємств теплові електростанції купували у "Нафтогазу" за пільговою ціною природний газ для виробництва теплової енергії для населення, що є обов'язковою умовою його використання, присвоїли його шляхом використання для промислових потреб, зокрема виробництва електричної енергії з подальшим її продажем держпідприємству "Енергоринок".

"Загалом, протягом 2013-2015 років зазначені особи заволоділи природним газом "Нафтогаз України" обсягом понад 300 мільйонів кубометрів, що завдало матеріальної шкоди "Нафтогазу" на суму понад 1,4 мільярда гривень", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що 10 вересня прокурорами САП погоджено, а детективами вручені п'яти підозрюваним остаточні повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою), ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, вчинене організованою групою в особливо великому розмірі) і ч. 2 ст. 366 КК України (внесення в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей посадовою особою, що спричинило тяжкі наслідки).

Разом з тим повідомляється, що досудове розслідування причетності інших осіб до вчинення зазначених злочинів триває.

Як повідомляв УНІАН, у січні цього року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали у Львові чотирьох посадових осіб компаній "Енергія-Новий Розділ", "Енергія-Новояворівськ" та "Енергія", засновниками яких є народні депутати Богдан і Ярослав Дубневичі, за підозрою в заволодінні понад 300 мільйонів кубометрів природного газу національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" на суму понад 1,4 мільярда гривень.

Наприкінці серпня цього року Апеляційний суд Києва залишив в силі рішення суду попередньої інстанції про передачу в тимчасове управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) заарештованих Новояворівської і Новороздільської ТЕЦ.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян звинувачував братів Дубневичів причетності до корупції на "Укрзалізниці".

Директор компанії "АТ Механіка" Віталій Руденко в інтерв'ю УНІАН стверджував, що належать братам Дубневичам компанії монополізували тендери "Укрзалізниці" на кілька мільярдів гривень.