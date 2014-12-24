У "Газпромі" підтвердили, що "Нафтогаз" розрахувався з боргами

Про це журналістам повідомив офіційний представник ВАТ "Газпром" Сергій Купріянов, передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Газпрому".

"1,65 млрд дол., перераховані "Нафтогазом України" в рахунок часткового погашення заборгованості, що надійшли на розрахунковий рахунок "Газпрому", - заявив Купріянов.

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"Однак питання постачання газу в Україну у січні ще відкрите - передплату ми поки не отримали", - додав він.

Раніше УНІАН повідомляв, щоНАК "Нафтогаз України" повністю розрахувався з "Газпромом".

Також 6 грудня у прес-службі НАК "Нафтогаз України" повідомили, що компанія перерахувала російському "Газпрому" 378 млн. доларів США як передплату для постачання 1 млрд. куб. м газу.

Згідно із брюссельськими угодами, до кінця поточного року ціна російського газу для України становить 378 доларів за 1 тис. куб. м, а у першому кварталі наступного року - 368 доларів за 1 тис. куб. м. "Нафтогаз України" буде купувати його за передплатою.

Умовою купівлі газу у першому кварталі 2015 було погашення до кінця 2014 року 1,65 млрд доларів боргу за попередні поставки.