Міністр енергетики підтвердив, що газ для населення точно подорожчає
Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик підтвердив інформацію про те, що найближчим часом Кабінет міністрів підвищить ціну на газ для населення, що є однією з умов Міжнародного валютного фонду для надання країні чергового кредиту.
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Про це міністр сказав під час спілкування з журналістами, при цьому він не уточнив остаточну ціну на газ для населення, пославшись, що не є учасником переговорів.
"Прем'єр вже озвучив, що ми не можемо вести неконструктивні розмови з Міжнародним валютним фондом. Тому, буде підвищення, але я не можу сказати, на скільки. Я не веду переговорів по ціні на газ. Це зобов'язання покладено на Міністерство фінансів", - сказав Насалик.
Як повідомляв УНІАН, для продовження співпраці з МВФ Україна повинна переглянути державний бюджет для його відповідності цільових показників дефіциту в рамках програми співпраці і забезпечити перехід до ринкового механізму формування цін на газ для населення.
Поточна програма України і МВФ обсягом 17,5 мільярда доларів, з яких Україна отримала 8,7 мільярда доларів, закінчується навесні 2019 року. У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують у рамках цієї програми отримати 1,9 мільярда доларів.
29 серпня Кабінет міністрів продовжив дію Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу до 1 жовтня, тим самим залишивши незмінною ціну на газ для населення.