Міністр енергетики підтвердив, що газ для населення точно подорожчає

Міністерство енергетики та вугільної промисловості не бере участь в переговорах по ціні на газ.

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик підтвердив інформацію про те, що найближчим часом Кабінет міністрів підвищить ціну на газ для населення, що є однією з умов Міжнародного валютного фонду для надання країні чергового кредиту.

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Про це міністр сказав під час спілкування з журналістами, при цьому він не уточнив остаточну ціну на газ для населення, пославшись, що не є учасником переговорів.

"Прем'єр вже озвучив, що ми не можемо вести неконструктивні розмови з Міжнародним валютним фондом. Тому, буде підвищення, але я не можу сказати, на скільки. Я не веду переговорів по ціні на газ. Це зобов'язання покладено на Міністерство фінансів", - сказав Насалик.

Як повідомляв УНІАН, для продовження співпраці з МВФ Україна повинна переглянути державний бюджет для його відповідності цільових показників дефіциту в рамках програми співпраці і забезпечити перехід до ринкового механізму формування цін на газ для населення.

Поточна програма України і МВФ обсягом 17,5 мільярда доларів, з яких Україна отримала 8,7 мільярда доларів, закінчується навесні 2019 року. У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують у рамках цієї програми отримати 1,9 мільярда доларів.

29 серпня Кабінет міністрів продовжив дію Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу до 1 жовтня, тим самим залишивши незмінною ціну на газ для населення.