У Криму частково відключають електрику - BBC

Раніше в середу у Криму заявили про повне відключення електроенергії, яка на півострів постачається з материкової Україні, повідомляє BBC Україна.

Пізніше вдень електропостачання частково відновили.

Українська влада пояснила перебій з електрикою аварійними ситуаціями та анонсувала угоду про імпорт електроенергії з Росії.

У середу ввечері так званий міністр палива та енергетики республіки Сергій Єгоров повідомив російським ЗМІ, що часткові обмеження електроенергії вводяться по всьому півострові.

"Трохи більше ніж на 200 МВт введено обмеження по всьому Криму і Севастополю" - цитує пана Єгорова агентство ТАСС.

Представник влади Криму заявив, що у середу вимкнення триватимуть не більше двох годин.