Ціни на нафту знижуються після зростання до $80 за барель

Вранці ф'ючерси на північноморську суміш Brent опустилися на 0,55 відсотка до $79,30 за барель.

Ціни на нафту знижуються зранку в четвер після потужного зростання напередодні, оскільки увага інвесторів переключилася на ризики уповільнення економічного зростання та, як наслідок, попиту на сировину.

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Вранці ф'ючерси на північноморську суміш Brent опустилися на 0,55 відсотка до $79,30 за барель, пише Рейтер.

Напередодні Brent піднімалася вище позначки $80 за барель вперше з травня.

Ф'ючерсні контракти на WTI торгувалися по $69,85 за барель, що на 0,74 відсотка нижче за попереднє закриття.

Ціна жовтневого контракту на нафту на Шанхайській міжнародній енергетичній біржі (INE) вранці трималася біля позначки 511,2 юаня за барель.

Зростання нафтових котирувань напередодні, в тому числі, забезпечило зниження тижневих запасів сировини в США до мінімального значення з лютого 2015 року.

За даними Управління енергетичної інформації (EIA), запаси нафти в США минулого тижня скоротилися на 5,3 мільйона барелів до 396,19 мільйона проти прогнозу зниження на 0,8 мільйона барелів.

При цьому запаси нафтопродуктів у США в оглядовий період зросли.

Аналітик нафтових ринків Рейтер Джон Кемп вважає, що американські НПЗ продовжують працювати на межі можливостей і після завершення літнього сезону автопоїздок, щоб відновити запаси дистилятів, що, в свою чергу, з'їдає запаси нафти і залишає надлишки бензину.

Як тільки запаси дистилятів внормуються, нафтопереробним заводам у США доведеться знизити завантаження більше, ніж звичайного, щоб позбутися надлишків, що також позначиться на попиті на нафту, каже Кемп.